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Открытую планету назвали именем персонажа из «Гарри Поттера»

Источник:
Simonsfoundation.org
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Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету в три раза больше Земли, расположенную в 309 световых годах от нашей планеты.

Найденному миру присвоили обозначение TOI 4633 c и дали имя Персиваль в честь отца Альбуса Дамблдора — директора школы волшебства Хогвартс из фантастических романов британской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере.

Планета Персиваль вращается вокруг похожей на Солнце звезды и расположена в так называемой обитаемой зоне — области, где температуры позволяют существовать жидкой воде. По мнению ученых, она потенциально пригодна для жизни.

Небесное тело нашли транзитным методом — когда планета проходила между своим местным светилом и земными наблюдателями, она немного снизила светимость звезды. Это изменение характеристик позволило астрономам вычислить местоположение нового мира.

У TOI 4633с чрезвычайно вытянутая орбита, также у нее нет твердой поверхности — планета состоит из водяного пара, водорода и метана. Если на ней существует жизнь, то вряд ли она будет напоминать земную. При этом Персиваль может обладать твердыми лунами.

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