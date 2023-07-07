Как бесплатно пользоваться облачным видеонаблюдением Ростелекома

Облачное видеонаблюдение от Ростелекома имеет три линейки тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+». Их стоимость начинается от 340 рублей в месяц. Однако есть способы пользоваться услугой облака бесплатно.

Тарифы «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+» отличаются длительностью хранения архива в облаке: 7, 14 и 30 дней. При этом в тарифе «Запись событий» камера пишет видео в облако только в случаях обнаружения изменений в кадре.

«Полная запись» и «Full HD+» — тарифы с непрерывной записью видео, они отличаются между собой качеством записи — HD или Full HD+. При этом стоят они дороже — так, за хранение в облак» видеопотока HD в течение 7 дней нужно ежемесячно платить уже 390 рублей.

Есть способы существенно сэкономить и длительное время пользоваться облачным сервисом бесплатно. Для этого нужно приобрести внешнюю либо внутреннюю камеру за полную стоимость вместо аренды — за это полагается от шести месяцев бесплатной подписки в подарок.

При этом можно даже не быть абонентом Ростелекома. Хотя, у абонентов провайдера есть преимущества. Камеру можно купить в рассрочку и в подарок идет целых два года бесплатной подписки по тарифному плану «Полная запись 7 дней хранения». При необходимости тарифный план можно изменить в личном кабинете.