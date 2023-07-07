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Как бесплатно пользоваться облачным видеонаблюдением Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Облачное видеонаблюдение от Ростелекома имеет три линейки тарифов: «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+». Их стоимость начинается от 340 рублей в месяц. Однако есть способы пользоваться услугой облака бесплатно.

Тарифы «Запись событий», «Полная запись» и «FullHD+» отличаются длительностью хранения архива в облаке: 7, 14 и 30 дней. При этом в тарифе «Запись событий» камера пишет видео в облако только в случаях обнаружения изменений в кадре.

«Полная запись» и «Full HD+» — тарифы с непрерывной записью видео, они отличаются между собой качеством записи — HD или Full HD+. При этом стоят они дороже — так, за хранение в облак» видеопотока HD в течение 7 дней нужно ежемесячно платить уже 390 рублей.

Есть способы существенно сэкономить и длительное время пользоваться облачным сервисом бесплатно. Для этого нужно приобрести внешнюю либо внутреннюю камеру за полную стоимость вместо аренды — за это полагается от шести месяцев бесплатной подписки в подарок.

При этом можно даже не быть абонентом Ростелекома. Хотя, у абонентов провайдера есть преимущества. Камеру можно купить в рассрочку и в подарок идет целых два года бесплатной подписки по тарифному плану «Полная запись 7 дней хранения». При необходимости тарифный план можно изменить в личном кабинете.

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Топ комментариев

Alhazred

Это ЦРУ себе соломку стелит, на всякий случай. Типа я-не я, и лошадь не моя

mosquito__2010

А у них, джентльменов, принято верить на слово.

Иркут 69

Оказывается, падение рубля - это благо для нас... 😀

kygear

Пророссийские взгляды гласят:По итогам Победы 1945 года территория окраины принадлежит СССР.Россия после...