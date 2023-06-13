Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне СВО

Чемпион мира по пауэрлифтингу Максим Бархатов погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщается на официальной странице Федерации пауэрлифтинга в Красноярском крае. Мужчине был 41 год.

«С глубоким прискорбием сообщаем о гибели в зоне СВО заслуженного мастера спорта России, многократного чемпиона мира Максима Бархатова. Вечная память, наши соболезнования родным и всем, кто знал Максима», — говорится в сообщении.

Бархатов является пятикратным чемпионом мира по пауэрлифтингу, двукратным чемпионом Европы, семикратным чемпионом России. В сообщении федерации не уточняется, в каком подразделении служил Бархатов и где именно он погиб.

В мае 2022 года его приговорили к шести годам строгого режима за взятки и легализацию преступных доходов на должности замдиректора муниципального автономного учреждения «Центр реализации социальных проектов» в Красноярске.