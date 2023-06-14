Подписка Xbox Game Pass появится в облачном гейминге

Microsoft планирует добавить свой сервис подписки на игры Game Pass на платформу NVIDIA GeForce Now. Геймеры получат доступ к части каталога для игры «в облаке».

Джо Скребелс, главный редактор Xbox Wire, написал в новостном разделе Xbox, что пользователи NVIDIA GeForce Now смогут воспользоваться преимуществами подписки Game Pass и получить доступ к более чем 100 высококачественным играм на ПК, включая новинки и классические хиты.

Это сотрудничество представляет значительную пользу для обоих игровых экосистем. Microsoft расширяет свое присутствие и дает возможность большему количеству пользователей наслаждаться своими играми через облачный сервис GeForce Now, тогда как NVIDIA получает доступ к богатому каталогу игр Game Pass.

Ожидается, что данное сотрудничество привлечет новую аудиторию и усилит позиции обеих компаний на рынке игровой индустрии. Подробности о точной дате запуска Game Pass на платформе NVIDIA GeForce Now пока не разглашаются.

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