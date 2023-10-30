Консоли Xbox заблокируют сторонние контроллеры

Владельцы игровых консолей Xbox Series X и Series S лишатся возможности использования аксессуаров от сторонних производителей, которые не были лицензированы Microsoft. Геймеры уже начали получать соответствующее уведомление.

Использование несанкционированных аксессуаров будет заблокировано с 12 ноября 2023 года, говорится в сообщении. Пользователям предлагается связаться с производителем устройства или вернуть его в магазин.

Проблема с блокировкой аксессуаров от сторонних разработчиков не должна затронуть устройства компаний, которые получили официальную лицензию Xbox. Однако решение коснется сотен тысяч пользователей по всему миру, которые используют сторонние аксессуары.

Так, известная компания Brook Gaming, занимающаяся производством игровых аксессуаров, уже опубликовала заявление, в котором предупредила пользователей о предстоящей блокировке устройств на Xbox и сообщила о поиске возможных вариантов решения проблемы.