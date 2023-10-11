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Представлены новые игровые приставки Sony PlayStation 5

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Sony официально представила новую версию консоли PlayStation 5 — PS5 Slim. Новинка отличается более компактными габаритами, а также съемным дисководом.

Разработчики отмечают, что объем PS5 Slim по сравнению с базовой версией уменьшился на 30%, а вес — на 18% и 24% в зависимости от версии. С дисководом консоль будет продаваться в США за 500 долларов, без него — за 450 долларов.

При желании дисковод можно будет позже докупить отдельно. Кроме этого, объем SSD вырос до 1 ТБ. Что же касается производительности и всех остальных характеристик, они никак не изменились. Приставка сохранила свою технологическую «начинку».

Сначала продажи новинки стартуют в США, а затем в других странах мира. Ожидается, что со временем PS Slim полностью заменит стандартную PlayStation 5, производство которой будет прекращено.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пусть не чувствуют себя одинокими... ВС РФ о них помнит

Asd10

И чё, Зеленский теперь уже не любимая жена Байдена?? 🤣

mosquito__2010

Помнит и любит. Каждый божий день любит.

-CIIAPTAK-

Всё зелёнка,теперь про тебя все забудут)))