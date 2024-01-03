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Юный геймер первым в мире прошел «Тетрис»

Источник:
Sibnet.ru
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Тринадцатилетний игрок Уиллис Гибсон, известный под ником Blue Scuti, стал первым человеком, впервые прошедшим классическую игру Тетрис на NES.

Фактически «Тетрис» нельзя «пройти»: головоломка завершается, если блоки заполняют экран (геймер проигрывает), либо в определенный момент игра зависает. Игроки доходили до 29 уровня, на котором скорость падения блоков становилась слишком высокой

Гибсон успел добраться до 157 уровня, прежде чем «Тетрис» завис. Для этого ему потребовалось 38 минут.

«Тетрис» — легендарная головоломка, разработанная советским программистом Алексеем Пажитновым в 1984 году.

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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

mosquito__2010

Какая у киевского режима непреодолимая страсть к самоуничтожению. Энергичные суицидники.

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???