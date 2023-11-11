Стартовали продажи Sony PlayStation 5 Slim

Компания Sony Interactive Entertainment начала продажи своей новой игровой приставки PlayStation 5 Slim.

На первом этапе купить новинку можно только в США, Канаде и Японии, ее стоимость составляет 450 долларов. При этом есть шанс приобрести дешевле, так как в маркетплейсах начинают действовать предновогодние скидки.

В комплект новой модели PS5 включена горизонтальная подставка. Новая вертикальная подставка продается отдельно по цене 30 долларов. Также есть версия в комплекте с играми Marvel's Spider-Man 2 или Call of Duty: Modern Warfare 3.

Новая консоль компактнее прочих версий PlayStation 5. Sony заявляет, что объем корпуса удалось уменьшить на 30%, весит она на четверть легче, но при этом приставка предлагает ту же вычислительную мощность.