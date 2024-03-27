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Путин поручил наладить производство игровых приставок в России

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в поручении главы государства.

В марте 2022 года крупнейший американский разработчик программного обеспечения Microsoft объявил о приостановке деятельности в России. Среди продукции компании были игровые консоли Xbox.

В том же месяце Sony Interactive Entertainment прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в России, а также сделала недоступным PlayStation Store.

Японская компания Nintendo также приостановила поставки в Россию своих игровых консолей, таких как Nintendo Switch. Кроме этого, Nintendo приостановила работу своего интернет-магазина в России.

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