Путин поручил наладить производство игровых приставок в России

Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых приставок и консолей в России, сообщается на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — говорится в поручении главы государства.

В марте 2022 года крупнейший американский разработчик программного обеспечения Microsoft объявил о приостановке деятельности в России. Среди продукции компании были игровые консоли Xbox.

В том же месяце Sony Interactive Entertainment прекратила продажу своих консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в России, а также сделала недоступным PlayStation Store.

Японская компания Nintendo также приостановила поставки в Россию своих игровых консолей, таких как Nintendo Switch. Кроме этого, Nintendo приостановила работу своего интернет-магазина в России.