АвтоВАЗ представил Lada Vesta Aura

АвтоВАЗ впервые представил удлиненную версию Lada Vesta NG, которая получила название Lada Vesta Aura. Автомобиль презентовали на выставке «Евразия — наш дом» на площадке «Сириуса» в Сочи.

Новинка имеет увеличенное на 25 сантиметров пространство для задних пассажиров, а также салон оригинальной расцветки, двухцветный руль и премиальную аудиосистему. Ранее этот проект назывался Lada Vesta Signature.

Производитель рассчитывает, что удлиненная модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Стоимость автомобиля составит порядка 2 миллионов рублей.

Lada Vesta Aura Фото: © пресс-служба правительста РФ

Машину показали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро Крус. Кубинский политик опробовал Lada Vesta Aura и остался доволен — по его словам, автомобиль получился комфортабельным, а его цена соответствует качеству.