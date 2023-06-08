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АвтоВАЗ представил Lada Vesta Aura

Источник:
РИА Новости
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АвтоВАЗ впервые представил удлиненную версию Lada Vesta NG, которая получила название Lada Vesta Aura. Автомобиль презентовали на выставке «Евразия — наш дом» на площадке «Сириуса» в Сочи.

Новинка имеет увеличенное на 25 сантиметров пространство для задних пассажиров, а также салон оригинальной расцветки, двухцветный руль и премиальную аудиосистему. Ранее этот проект назывался Lada Vesta Signature.

Производитель рассчитывает, что удлиненная модель будет популярна среди бюджетных организаций, учреждений, чиновников регионального уровня. Стоимость автомобиля составит порядка 2 миллионов рублей.

Lada Vesta Aura
Lada Vesta Aura
Фото: © пресс-служба правительста РФ

Машину показали председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и премьер-министру Кубы Мануэлю Марреро Крус. Кубинский политик опробовал Lada Vesta Aura и остался доволен — по его словам, автомобиль получился комфортабельным, а его цена соответствует качеству.

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corrector

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mosquito__2010

Да как бы это и так всем понятно кроме тех дегенератов кто у власти в Киеве стоит. Преступники пришедшие...

nicollaich

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