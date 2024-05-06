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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Анонсированы следующие рестайлинги Aurus

Источник:
Sibnet.ru
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Aurus Senat Limousine
Фото: © Aurus

Следующее обновление президентского, люксового автомобиля Aurus намечено на 2026 год, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Следующий этап — 2026 год, когда появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы. Ну а следующий этап — это 2030 год», — сказал Мантуров в программе «Москва. Кремль. Путина» на телеканале «Россия 1».

По словам министра, изменения не привязаны к конкретным знаковым датам.

Дебют Aurus Senat Limousine состоялся 7 мая 2018 года во время инаугурации президента России Владимира Путина. В этом году в церемонии будет участвовать рестайлинговая версия со слегка измененной внешностью и переделанным интерьером.

Главное, что изменилось в машине, — это софт, переписанный нашими специалистами для обеспечения работы внутрибортовых блоков, сообщил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Эта самая технологическая независимость, когда ты пишешь софт и влияешь на работу электронных блоков. Это большое дело», — сказал Кадаков в радиопрограмме «Рулевой».

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