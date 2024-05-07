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Традицию обновления авто перед инаугурацией объяснили

Источник:
Sibnet.ru
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Обновление президентского автомобиля перед инаугурацией — распространенная мировая практика, но в прежние годы у российского автопрома не было такой возможности, а сейчас она появилась, сообщил бывший шеф протокола Кремля Владимир Шевченко.

Шевченко в интервью ТАСС напомнил, что машина на инаугурации — элемент, взятый из американского протокола. Причем в США авто предыдущего лидера не использовалось — «выпускалась машина для нового президента».

«Разрабатывается новый вариант машины. Автомобильная промышленность идет вперед: когда-то больше, когда-то шире, когда-то — как всегда. Но делают новый автомобиль. Это правильно, наверное. У нас этого, в принципе, особенно не было, но сейчас появилась возможность поменять машину. Разработан очень интересный вариант», — указал Шевченко.

Экс-глава протокола Кремля отметил, что в советское время первыми лицами использовался отечественный представительский ЗиЛ, а с 1990-х, когда российский автопром пришел в упадок, заказывали иностранные машины.

Собственный представительский автомобиль Aurus Senat появился в 2018 году на инаугурации Владимира Путина. В этом году в церемонии будет участвовать обновленная машина.

Для седана и лимузина Aurus Senat была разработана новая архитектура передней и задней частей кузова, изменилась решетка радиатора, модели получили облегченный капот из алюминиевого сплава. Автомобиль оснастили новыми адаптивными матричными фарами головного света и задними фонарями в новом дизайне со светодиодами.

В салоне появились цифровое зеркало заднего вида и функция ночного видения, дополнительные камеры кругового обзора и камера контроля утомляемости водителя, установлены новая мультимедийная система NAMI MM-System и новая акустическая система.

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