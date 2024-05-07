Как Путин вступит в должность президента

Владимир Путин сегодня в пятый раз вступит в должность президента России. Церемония инаугурации пройдет в Кремле.

Сценарий инаугурации был разработан к 1996 году, когда первый президент Борис Ельцин второй раз приступал к работе на высшем государственном посту. С тех пор основные моменты ритуала остаются неизменными.

Путин уже четыре раза участвовал в торжественной процедуре вступления в должность главы государства. В 2000-м за кандидата проголосовало 52,94% россиян, в 2004-м — 71,31%, в 2012-м — 63,6%, в 2018-м — 76,7%, в марте 2024 — 87,28%.

Как пройдет инаугурация

Процедура начнется ровно в полдень по московскому времени. Сначала Путин отправится из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Большой Кремлевский дворец, где его будут ожидать почетные гости.

После прибытия Путин должен пройти по анфиладе залов в Андреевский зал, где примет присягу. Во время принесения присяги Путин будет держать руку на специальном экземпляре Конституции РФ. Уникальный фолиант, обшитый кожей варана, хранится в Библиотеке президента России и покидает ее стены только для участия в инаугурации.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина Фото: © пресс-служба президента РФ

Сразу после этого в зал внесут символы президентской власти — штандарт и знак президента. Штандарт президента представляет собой российский триколор с изображением государственного герба. После инаугурации он устанавливается в рабочем кабинете президента, а дубликат флага поднимается над Кремлем.

Знак президента — символический орден «За заслуги перед Отечеством» I степени с золотым крестом и венком из лавровых ветвей с девизом «Польза, честь и слава». Передавать орден новому президенту должен предшественник, однако в случае с Путиным орден будет просто находиться рядом с главой государства.

Церемонию инаугурации в прямом эфире будут транслировать на федеральных каналах, среди которых «Первый канал», «Россия 1», НТВ и другие. В 2018 году церемония инаугурации Путина продлилась около часа.

Затем глава государства выйдет через Красное крыльцо на Соборную площадь, где перед Верховным главнокомандующим торжественным маршем пройдет Президентский полк, военнослужащие которого будут одеты в исторические мундиры. В завершение церемонии Путин отправится на торжественный молебен в Благовещенском соборе Кремля.

Кто будет присутствовать

Список приглашенных на мероприятие гостей определяет служба протокола президента. В обязательном порядке в церемонии участвуют члены правительства, члены обеих палат Федерального собрания, руководители Администрации президента РФ, судьи Конституционного суда, члены Центризбиркома, губернаторы, дипломаты.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина Фото: © пресс-служба президента РФ

За церемонией инаугурации в Кремле также будут наблюдать кавалеры ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герои России, кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, представители деловых кругов, основных конфессий, участники штаба избирательной кампании и доверенные лица президента.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявлял, что церемония инаугурации пройдет по уже отработанному протоколу, но с «определенными нюансами». При этом суть изменений Кремль раскрывать не стал.

Что будет после

В день, когда избранный президент вступает в должность, действующий состав правительства страны слагает свои полномочия. Эта процедура является обязательной, при этом все министры продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

На этот раз кабмин будет формироваться по новым правилам, внесенным в Конституцию в 2020 году. Кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и большинства министров теперь утверждает Госдума. Исключение составляют только руководители «силового блока» — их назначение по-прежнему проводит президент.