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Издевательства над ИИ Snapchat вошли в тренд у подростков

Источник:
Sibnet.ru
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Логотип Snapchat на смартфоне
Фото: © Thought Catalog / Unsplash License

Злоупотребление и издевательства над новым искусственным интеллектом (ИИ) в приложении Snapchat стали трендом среди пользователей. Вместо того чтобы использовать функцию My AI для ее предназначенных целей, пользователи газлайтят, унижают и эмоционально мучают ИИ.

Портал TechCrunch привел несколько примеров, когда пользователи на TikTok убеждали ИИ говорить «семпай» («мастер») и просить милости. Подростки заставили чат-бот признать, что Луна — треугольник. Некоторые даже зло подшучивают над ним, например, спрашивая его о его матери и насмехаясь, когда нейросеть отказывается на эту тему отвечать.

Пользователи Snapchat продолжают издеваться над ИИ. Видео, демонстрирующие подобные случаи, становятся популярными на TikTok. Некоторые пользователи приводят его в романтическое настроение, другие провоцируют его на разговоры, нарушающие правила соцсети.

Некоторые родители уже выразили опасения относительно потенциально небезопасных или неприемлемых ответов ИИ в отношении молодых пользователей Snapchat. Сенатор Майкл Беннет выразил озабоченность главам компаний OpenAI, Microsoft, Snap, Google и Meta, указав на необходимость принятия мер для защиты детей при развертывании чат-ботов.

Разработчиков ИИ в России возьмут под контроль

Snapchat не только не останавливается, но и развивает My AI. Подписчики Snapchat+ теперь могут отправлять ИИ фотографии и получать генерируемые изображения в ответ, чтобы «поддерживать разговор».

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number10

Он не уточнил, летом какого года?

BadBoy91

паказательное харакири на камеру...ждём