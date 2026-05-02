Cloudflare перестала считать мессенджер «Макс» шпионским

Платформа Cloudflare сняла с сайта по адресу max.ru метку «шпионского ПО» на странице с информацией о домене, сообщила пресс-служба российского мессенджера.

Статус шпионского приложения Cloudflare присвоил мессенджеру «Макс» 30 апреля. Тогда представители российской платформы назвали это «технической ошибкой». Сейчас Cloudflare классифицирует ресурс как мессенджер.

«Мах регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз», — говорится в заявлении мессенджера.

Разработчики пояснили, что классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не на фактическом анализе кода.

Cloudflare — американская инфраструктурная компания, которая обрабатывает около 20% всего мирового интернет-трафика. Фактически, это распределенная сеть дата-центров, которые фильтруют вредоносный трафик и ускоряют доставку данных пользователям.