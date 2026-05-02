Cloudflare перестала считать мессенджер «Макс» шпионским

Мессенджер Max
Платформа Cloudflare сняла с сайта по адресу max.ru метку «шпионского ПО» на странице с информацией о домене, сообщила пресс-служба российского мессенджера.

Статус шпионского приложения Cloudflare присвоил мессенджеру «Макс» 30 апреля. Тогда представители российской платформы назвали это «технической ошибкой». Сейчас Cloudflare классифицирует ресурс как мессенджер.

«Мах регулярно проходит аудиты безопасности, работает с исследователями через программу Bug Bounty и имеет собственный центр безопасности для защиты пользователей от реальных угроз», — говорится в заявлении мессенджера.

Разработчики пояснили, что классификация Cloudflare вызвана неверной интерпретацией заголовков запросов к сервисам обыкновенной веб-аналитики сайта max.ru, а не на фактическом анализе кода.

Cloudflare — американская инфраструктурная компания, которая обрабатывает около 20% всего мирового интернет-трафика. Фактически, это распределенная сеть дата-центров, которые фильтруют вредоносный трафик и ускоряют доставку данных пользователям.

Еще по теме
Запущена монетизация каналов в мессенджере «Макс»
«Макс» получил расшифровку голосовых сообщений
Мессенджер «Макс» ограничил работу с включенным VPN
Мессенджер Max сменил название
смотреть все
Хайтек #Соцсети
Как сделать
Как добавить опцию «Завершить задачу» в меню Windows 11
27.04.26, 01:05
1408
0
Как зарегистрировать биометрию
Регистрация в Единой биометрической системе (ЕБС) проводится добровольно и только с согласия гражданина, ее можно в любой момент удалить
14.03.26, 11:49
6978
0
Как отсканировать QR-код смартфоном на Android
Чаще всего QR-код скрывает ссылку на какой-либо ресурс в интернете, однако он может хранить и другие данные
15.02.26, 02:03
6581
3
Куда сдать нерабочий телефон
Выбрасывать вместе с бытовым мусором смартфоны нельзя, в них есть вещества и компоненты, которые могут навредить людям и окружающей среде
13.02.26, 12:08
8006
4
Как создать цифровой ID в мессенджере Max
Цифровой ID хранит электронные версии документов пользователя в одном месте, что упрощает их предъявление в повседневных ситуациях
11.02.26, 09:59
12074
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
138914
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
172946
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
158611
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
3935096
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
186436
0
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Peperz

Кому эти социологи про рейтинг рассказывают?Вопрос чисто риторический.

Uynachalnica

А недавно было, что бизнес не облагают данью. Свое то подтянуть не хочет?

Danilon

Когда человек делает гадости сразу многим людям, то это часто вредит здоровью. И не надо оправдываться...