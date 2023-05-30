Умная одежда из Красноярска выиграла 1 млн рублей в «Сколково»

Создатель бренда умной одежды красноярский студент Сергей Манелюк получил 1 миллион рублей на развитие проекта на Startup Village-2023, сообщает инкубатор КРИТБИ.

Сначала Манелюк решил создать самозашнуровывающиеся кроссовки, как в фильме «Назад в будущее». Автор решил объединить эту идею с проектом по созданию «умной» одежды, которым занимался в рамках гранта Фонда содействия инновациям.

Самозашнуровывающиеся кроссовки пока не поступили в массовую продажу, а вот толстовку с вентиляцией и джоггеры с подогревом можно купить уже сейчас.



На Startup Village-2023 Манелюк забрал гран-при среди лучших стартапов в сфере креативных индустрий и получил 1 миллион рублей на развитие проекта.