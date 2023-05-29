Названы главные характеристики красивой груди

Ключевую роль в восприятии привлекательности женской груди играют полнота, объем и округлость верхней части груди, выяснили пластические хирурги из Нью-Йоркского университета.

Увеличение груди у женщин — одна из самых популярных пластических операций на сегодня, однако большинство исследования сосредоточены на предпочтениях профессионалов в этой области.

Чтобы устранить этот пробел, исследователи выбрали 25 пациенток, которым сделали операцию по коррекцию груди. При этом авторы выборки стремились к максимальному разнообразию с точки зрения размера и формы груди, тона кожи и сосков.

После этого груди оценивали добровольцы. Анализ ответов показал, что более округлая и полная форма контура груди связаны с более высокой воспринимаемой привлекательностью. При этом пять пациенток получили самые высокие средние показатели привлекательности.

Эти женщины имели четкий контур груди, небольшое провисание, близкое расположение грудей, а расстояние от соска до нижней части груди было меньше, чем до верхней. Именно так выглядит самая привлекательная грудь, сделали вывод авторы исследования.