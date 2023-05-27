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Россия выдвинула Украине условия мира

Источник:
Sibnet.ru
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Условиями достижения мира являются отказ Украины от вступления в НАТО и ЕС и возвращение к нейтральному внеблоковому статусу, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы убеждены, что урегулирование возможно только при условии прекращения боевых действий ВСУ и поставок западного вооружения», — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС.

Он также отметил, что в подходы РФ к урегулированию конфликта неизменны: «защита жителей Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, устранение исходящих с ее территории угроз безопасности России».

Замминистра добавил, что важным элементом урегулирования является защита прав русскоязычных граждан и нацменьшинств. В частности, законодательном уровне должен быть закреплен государственный статус русского языка.

Кроме этого, Киев для заключения прочного мира должен признать новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение, подчеркнул Галузин.

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Политика #Мир #Россия
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