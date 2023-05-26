НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Тинькофф» предложил запустить новую платежную систему

Источник:
РИА Новости
227 1

Банк «Тинькофф» предложил создать в России еще одну платежную систему, которая станет альтернативой «Миру», заявил глава кредитной организации Станислав Близнюк.

«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический», — сказал он.

По словам Близнюка, появление второй системы повысит конкуренцию между банками, что положительно скажется на рынке платежей. В перспективе новая платформа сможет претендовать на международный статус.

Платежная система «Мир» заработала в конце 2015 года. На сегодня выпущено более 150 миллионов карт. Всего карту выпускают 158 банков-эмитентов.

Еще по теме
Госдума поддержала программу долгосрочных сбережений граждан
Евросоюз назвал цифру замороженных активов России
Какую сумму наличных нужно хранить дома
Назван самый простой способ купить авиабилеты дешевле
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
Люся Чеботина пожертвовала вокалом ради страстного танца
Победа в Артемовске: какие потери понесла Украина
Обсуждение (1)
Картина дня
Китай выступил за сохранение Россией новых регионов
Подсчитан уровень доверия россиян Путину
«Тинькофф» предложил запустить новую платежную систему
Возобновляется выдача биометрических загранпаспортов
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
60
Путин напомнил, что Украины до создания СССР в истории не было
41
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
30
Россия выступила против заморозки конфликта на Украине
25
Медведев обрисовал сценарии исчезновения Украины
24
Предприниматели поддержали шестидневную рабочую неделю