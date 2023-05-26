«Тинькофф» предложил запустить новую платежную систему

Банк «Тинькофф» предложил создать в России еще одну платежную систему, которая станет альтернативой «Миру», заявил глава кредитной организации Станислав Близнюк.

«Мне кажется, банки должны задуматься о создании второй платежной системы, собрать какую-то ассоциацию, попытаться предложить другой продукт технологический», — сказал он.

По словам Близнюка, появление второй системы повысит конкуренцию между банками, что положительно скажется на рынке платежей. В перспективе новая платформа сможет претендовать на международный статус.

Платежная система «Мир» заработала в конце 2015 года. На сегодня выпущено более 150 миллионов карт. Всего карту выпускают 158 банков-эмитентов.