Винтовку «Жнец» приняли на вооружение российской армии

Снайперская винтовка Чукавина (шифр — «Жнец») принята на вооружение российской армии, заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Концерн получает позитивные отзывы от военнослужащих, эксплуатирующих новую винтовку, приводит РИА Новости слова Лушникова. «Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил президент концерна «Калашников».

Разработанная в концерне снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) относится к новому поколению. Она должна обеспечивать поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до километра.

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Полуавтоматический стрелковый комплекс разработан под два патрона — отечественный винтовочный 7,62 на 54 миллиметра и патрон НАТО 7,62 на 51. Масса СВЧ без боеприпасов — 4,6 килограмма, длина в зависимости от версии — до 115 сантиметров, емкость магазина — десять патронов.

СВЧ постепенно заменит в войсках основную снайперскую винтовку российской армии — СВД, которую приняли на вооружение еще в 1963 году.