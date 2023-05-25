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АвтоВАЗ расширит моторную линейку Lada Vesta

Источник:
Motor.ru
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АвтоВАЗ начнет выпускать обновленную Lada Vesta с двигателем объемом 1,8 литра и вариатором в первом квартале 2024 года.

Двигатели 1.8, которые будут устанавливать на Vesta, развивают 122 лошадиные силы. Позже в линейке появятся более мощная модификация Vesta Sport и битопливный вариант на бензине и метане.

Ранее автозавод раскрыл стоимость обновленной Lada Vesta с атмосферным мотором 1.6 мощностью 90 либо 106 лошадиных сил, который идет в связке с 6-ступенчатой механикой. Авто стоит от 1,24 до 1,69 миллиона рублей.

В базовое оснащение автомобиля входят светодиодная оптика, две подушки безопасности, запуск двигателя кнопкой, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, дисковые тормоза задних колес.

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