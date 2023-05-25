НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Объявлена цена на новую Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
313 0

Обновленная Lada Vesta NG в ближайшее время поступит к дилерам по рекомендованной розничной цене 1,24 миллиона рублей.

Стоить 1,24 миллиона рублей будет седан в комплектации Comfort, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на АвтоВАЗ.

Базовая версия — это мотор 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, 5-ступенчатая механическая коробка, светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, кнопочный запуск двигателя, кондиционер, электропривод наружных зеркал, охлаждаемый перчаточный ящик, электростеклоподъемники на всех дверях и дисковые тормоза на всех колесах.

Lada Vesta с 2015 года производилась в Ижевске, в феврале 2022 состоялась премьера Lada Vesta NG. У модели изменились фары, фонари, решетка радиатора, были улучшены системы безопасности авто.

С конвейера завода «Lada Ижевск» сошли около 800 автомобилей, но работа прекратилась из-за санкций, введенных против России. АвтоВАЗ решил, что мощности линии (32 машины в час, или 230 тысяч в год) будет недостаточно для удовлетворения спроса и перенес производство в Тольятти.

Перезапуск произошел в марте. С этого момента выпущен необходимый запас — боле 6,5 тысячи Lada Vesta.

Тема: Русские машины
Назван самый ликвидный российский автомобиль
Запчасти для вариаторов Lada закончились
Создатель электромобиля «Атом» высказался о стоимости
«Москвич» выпустил первый рекламный ролик. ВИДЕО
смотреть все
Авто #Авторынок #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Самое популярное
Пригожин раскрыл потери «Вагнера» в «Бахмутской мясорубке»
Грамм нихония оказался дороже всей планеты Земля
США предсказали Украине потерю двух крупных городов
Представлена новая теория происхождения человека
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ сорвала теракты украинских спецслужб на АЭС России
Украинская разведка назвала Путина главной целью
New York Times узнала о причастности Украины к атаке на Кремль
Объявлена цена на новую Lada Vesta
О самом главном
Отпуск и отпускные: когда отдыхать выгоднее
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Плюсы и минусы банного секса
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Увеличить глаза: шесть простых шагов макияжа
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

Alhazred

Когда США принесет "демократию" в Сирию, Кубу, Иран, Венесуэлу, КНДР и Никарагуа? Про Китай и Россию...

corrector

так они не ожидали. что смогут против нато работать, а оказалось , что еще как могут