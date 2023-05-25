Объявлена цена на новую Lada Vesta

Обновленная Lada Vesta NG в ближайшее время поступит к дилерам по рекомендованной розничной цене 1,24 миллиона рублей.

Стоить 1,24 миллиона рублей будет седан в комплектации Comfort, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на АвтоВАЗ.

Базовая версия — это мотор 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, 5-ступенчатая механическая коробка, светодиодная оптика, две подушки безопасности, ABS, кнопочный запуск двигателя, кондиционер, электропривод наружных зеркал, охлаждаемый перчаточный ящик, электростеклоподъемники на всех дверях и дисковые тормоза на всех колесах.

Lada Vesta с 2015 года производилась в Ижевске, в феврале 2022 состоялась премьера Lada Vesta NG. У модели изменились фары, фонари, решетка радиатора, были улучшены системы безопасности авто.

С конвейера завода «Lada Ижевск» сошли около 800 автомобилей, но работа прекратилась из-за санкций, введенных против России. АвтоВАЗ решил, что мощности линии (32 машины в час, или 230 тысяч в год) будет недостаточно для удовлетворения спроса и перенес производство в Тольятти.

Перезапуск произошел в марте. С этого момента выпущен необходимый запас — боле 6,5 тысячи Lada Vesta.