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АвтоВАЗ расширил сервисную поддержку Renault и Nissan

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ расширил сервисную поддержку автомобилей Renault и Nissan, которой он занимается после ухода иностранных брендов из России, сообщается на сайте производителя.

С 1 мая по 15 сентября 2024 года будут действовать сезонные сервисные программы Renault и Nissan, включающие несколько специальных предложений, отмечается в сообщении.

В частности, для всех владельцев автомобилей Renault и Nissan будет доступна комплексная диагностика за 499 рублей, которая включает сразу 30 пунктов проверки автомобиля.

При записи на сервис онлайн клиенты в подарок получают карту помощи на дорогах Renault Assistance Plus. Клиенту вручают купон со специальным кодом, который дает право получить карту помощи на дороге Renault Assistance Plus в подарок.

Карта помощи на дорогах Nissan Assistance Plus предоставляется бесплатно для всех постгарантийных автомобилей Nissan при прохождении ТО или при выполнении коммерческого ремонта с общей суммой заказа не менее 10 тысяч рублей.

При прохождении любого ТО в подарок владельцы автомобилей Renault и Nissan будут получать два литра масла Lecar.

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