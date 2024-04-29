Водитель может проехать на спущенном колесе до 10 километров, как это сделать, объяснил автоэксперт Сергей Мишин.

Если нет запаски, можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места, рассказал Мишин в журнале «За рулем».

На скорости 40 километров в час при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

Если шину спустило резко из-за бокового пореза, то реанимировать ее не удастся. Но можно на скорости 40 километров в час проехать до 10 километров до шиномонтажа.

«Но при этом стоит быть настороже: ближе к 15 километров пробега покрышка начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. «Обломки» могут повредить фартук или пластик бампера», — предупредил автоэксперт.