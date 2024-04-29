НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Автоэксперт рассказал, сколько можно проехать на спущенном колесе

Источник:
Sibnet.ru
292 2

Водитель может проехать на спущенном колесе до 10 километров, как это сделать, объяснил автоэксперт Сергей Мишин.

Если нет запаски, можно накачать пробитое колесо до трех атмосфер и начинать движение. Через 3-5 минут пути нужно остановиться и проверить, как сильно упало давление. Примерно на одной атмосфере нужно снова подкачать колесо и делать так, пока не доберетесь до места, рассказал Мишин в журнале «За рулем».

На скорости 40 километров в час при езде по асфальту на полностью спущенной шине можно проехать около двух километров. При этом потом шину получится накачать и использовать дальше.

Если шину спустило резко из-за бокового пореза, то реанимировать ее не удастся. Но можно на скорости 40 километров в час проехать до 10 километров до шиномонтажа.

«Но при этом стоит быть настороже: ближе к 15 километров пробега покрышка начнет дымиться, хрустеть и разваливаться. «Обломки» могут повредить фартук или пластик бампера», — предупредил автоэксперт.

Еще по теме
АвтоВАЗ оценил готовность Lada Iskra
АвтоВАЗ разработает гибридную Lada
Россия представила самый мощный в мире водородный автомобиль
Ким Чен Ын предпочел Aurus своим прежним автомобилям
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Странное «инопланетное» существо выловили в океане. ФОТО
Алла Пугачева выделила своего фаворита в «Голосе» после финала
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
Обсуждение (2)
Картина дня
Страны Балтии обвинили Россию в создании помех авиации
Маск назвал безумием новые переговоры Украины и США
Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа
Уничтоженный танк Abrams покажут на выставке
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
43
Россия расширит буферную зону из‑за поставок Киеву ATACMS
38
ВСУ по требованию США отвели танки Abrams в тыл
26
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
24
России предсказали вымирание работоспособных граждан
24
Блинкен пригрозил Китаю за сотрудничество с Россией