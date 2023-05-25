Выпущено приложение «VK Видео»

Российская компания VK выпустила бета-версию приложения «VK Видео» для Android. Скачать ее можно через цифровые магазины Google Play и RuStore.

Приложение позволяет просматривать видео, размещенное на платформе — как онлайн, так и офлайн. В каталоге — фильмы, сериалы, видео от блогеров, эксклюзивные шоу и стримы. Доступен поиск и витрина рекомендаций.

В разделе «Тренды» появляются самые востребованные видеоролики. Также доступна история просмотра и тематические плейлисты. Видео можно лайкнуть, добавить в закладки или собственный плейлист.

В самих видео есть функция быстрой перемотки, ускорения или замедления ролика, а также тайм-коды и автоматические субтитры. Для размещенных в «VK Видео» роликов доступна опция фонового просмотра.

Полноценный запуск приложения планируется на осень, к этому времени также появится версия для iOS.