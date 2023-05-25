Почти все россияне получат скорость от 1 Гбит/с к 2035 году

Россия планирует обеспечить 98% пользователей проводного интернета скоростью свыше 1 Гбит/с к 2035 году.

В проекте стратегии развития отрасли связи на период с 2024 по 2035 годы заявлено, что к 2035 году 98% российских пользователей проводного интернета должны иметь доступ к скоростям свыше 1 Гбит/с, сообщают «Известия», ознакомившиеся с документом.

Согласно проекту практически все домохозяйства в населенных пунктах с численностью населения более 10 тысяч человек должны получить доступ к интернету на скорости от 1 Гбит/с уже к 2030 году. Он будет представлен на защиту перед премьер-министром России в июне 2023 года. После учета возможных замечаний документ будет представлен президенту.

Операторам связи планируется предоставить льготы для обеспечения финансирования данной инициативы. В проекте предусмотрено снижение ставки НДС для провайдеров до 10% (в два раза меньше текущей ставки) и снижение страховых взносов до 7,6%.

Достижение таких высоких скоростей интернета позволит российским пользователям наслаждаться более быстрым и стабильным подключением, открывая новые возможности для потребления контента, облачных сервисов, потоковой передачи видео и других современных технологий.