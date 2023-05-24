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«Авангард» оставил на посту главного тренера Михаила Кравеца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Аванград»

Хоккейный клуб «Авангард» объявил состав тренерского штаба на сезон КХЛ 2023/24, Михаил Кравец остался на посту главного тренера.

На пост главного тренера «Аванграда» рассматривались другие кандидатуры, но в итоге остановились на Кравеце, сообщил генменеджер «Авангарда» Антон Курьянов. Клуб подписал с ним контракт на год.

«Для нас было очень важно, что он сам был готов работать с "Авангардом", хотя, по моей информации, у него было несколько предложений из клубов КХЛ», — цитирует пресс-служба Курьянова.

Кравец занял место главного тренера, на котором находился Дмитрий Рябыкин, в октябре 2022 года. Тогда «Авангард» терпел череду поражений в регулярном чемпионате КХЛ.

Под руководством Кравеца «Авангард» не только вернул позиции в турнирной таблице, но и дошел до финала Восточной конференции в плей-офф, где уступил «Ак Барсу» со счетом 4:1 в серии.

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Vitall2005

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mosquito__2010

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