Перешли границу: диверсанты ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа атаковала Белгородскую область. Регион подвергся мощному обстрелу с территории Украины, один человек был убит, ранены 13 мирных жителей. В области ввели режим контртеррористической операции, началась зачистка.

Одновременно с нападением диверсанты запустили в соцсетях и телеграм-каналах беспрецедентную информационную атаку на жителей региона — гражданам стали поступать панические сообщения о ядерной катастрофе и общей эвакуации.

Как все началось

Атака ВСУ на Белгородскую область началась рано утром 22 мая — минометному обстрелу подвергся город Грайворон с населением около 6 тысяч человек. Был частично разрушен пограничный пункт пропуска «Грайворон».

В полдень украинская армия обстреляла село Козинка, по нему выпустили около 60 мин и столько же ракет из РСЗО. После этого в населенный пункт зашла пехота и бронетехника ВСУ, которая начала закрепляться на позициях.

В 13.30 в приграничных районах Белгородской области ввели сигналы «Граница» и «Крепость». В 14.10 по решению оперативного штаба задействовали план «Эдельвейс» — по этой команде все силовики прибывают на заранее намеченное место сбора. Вечером 22 мая на всей территории Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям УК РФ. В их числе статьи о терроризме, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении или повреждения имущества, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Подразделения Минобороны, Росгвардии и ФСБ блокировали села Козинка и Глотово, в которых закрепились диверсанты. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Началась операция по выдавливанию диверсантов с российской территории.

Диверсантов разгромили

Утром 23 мая из РСЗО и минометов ВСУ обстреляли населенные пункты Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка. Была организована эвакуация жителей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что в результате обстрелов ранены 13 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Без света остались 14 населенных пунктов.

Вечером 23 мая контртеррористическая операция завершилась — Минобороны России отчиталось, что диверсионные формирования были заблокированы и разгромлены с помощью авиации, артиллерии, мотострелков и армейского спецназа.

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Ведомство уточнило, что всего было убито около 70 диверсантов, уничтожены четыре бронемашины и пять пикапов производства США. Остатки подразделений ВСУ отброшены на территорию Украины.

Реакции на атаку

Цель диверсионного рейда атаки — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска, который ранее был взят подразделениями ЧВК «Вагнер», сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков также уточнил, что вторжение украинских диверсантов в Белгородскую область вызывает глубокую обеспокоенность. События в приграничном регионе планируется обсудить 26 мая на ближайшем заседании Совета безопасности с участием главы государства.

В свою очередь, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев наблюдает за событиями в Белгороде «с интересом и изучает ситуацию, но не имеет к этому никакого отношения».

Представитель разведки Украины Андрей Юсов рассказал CNN, что подразделения, проникшие в Белгородскую область, действовали независимо. Ответственность за диверсию взял на себя легион «Свобода России» (признан террористическим, запрещен на территории РФ), который якобы состоит из российских граждан, перешедших на сторону ВСУ.