Эксперт предупредил о тайне нештрафуемого порога превышения скорости

Российские водители часто ездят с превышением скорости, потому что есть нештрафуемый порог, но такое нарушение обернется проблемами в случае ДТП, предупредил автоэксперт Александр Шумский.

Нештрафуемый порог превышения скорости — 20 километров в час, а в реальности наказывают за превышение на 22 километра в час, так как учитывается погрешность прибора.

«Вы все равно движетесь с превышением скорости. В случае дорожно-транспортного происшествия именно вас будут признавать виновным. И если это не так страшно в аварии, где пострадало только железо, то это становится очень опасным в случаях, где речь идет о причинении вреда», — отметил Шумский в видео на YouTube-канале.

Причинение легкого и среднего вреда здоровью наказывается по статье 12.24 КоАП РФ, это штраф до 25 тысяч рублей и лишение прав максимум до двух лет. Причинение тяжкого вреда — это уже статья 264 Уголовного кодекса. Виновного могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет, а если водитель был пьян или лишен прав — то и на 15 лет.