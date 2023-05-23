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Эксперт предупредил о тайне нештрафуемого порога превышения скорости

Источник:
Sibnet.ru
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Российские водители часто ездят с превышением скорости, потому что есть нештрафуемый порог, но такое нарушение обернется проблемами в случае ДТП, предупредил автоэксперт Александр Шумский.

Нештрафуемый порог превышения скорости — 20 километров в час, а в реальности наказывают за превышение на 22 километра в час, так как учитывается погрешность прибора.

«Вы все равно движетесь с превышением скорости. В случае дорожно-транспортного происшествия именно вас будут признавать виновным. И если это не так страшно в аварии, где пострадало только железо, то это становится очень опасным в случаях, где речь идет о причинении вреда», — отметил Шумский в видео на YouTube-канале.

Причинение легкого и среднего вреда здоровью наказывается по статье 12.24 КоАП РФ, это штраф до 25 тысяч рублей и лишение прав максимум до двух лет. Причинение тяжкого вреда — это уже статья 264 Уголовного кодекса. Виновного могут лишить свободы на срок от двух до пяти лет, а если водитель был пьян или лишен прав — то и на 15 лет.

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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?