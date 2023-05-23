Губернатор сообщил о зачистке приграничных сел от диверсантов

Министерство обороны совместно с другими силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от украинских диверсантов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, <...> пока не стоит», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории округа обнаружены еще двое раненных. Ранее сообщалось о ранении восьми человек. «Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести», — уточнил губернатор.

«Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — отметил Гладков.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа в понедельник, 22 мая. Для ее ликвидации задействованы подразделения Вооруженных сил, погранслужбы, спецназ ФСБ и Росгвардии.