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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Губернатор сообщил о зачистке приграничных сел от диверсантов

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны совместно с другими силовыми структурами продолжает зачистку территории Грайворонского округа Белгородской области от украинских диверсантов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, <...> пока не стоит», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, на территории округа обнаружены еще двое раненных. Ранее сообщалось о ранении восьми человек. «Семейную пару доставили в городскую больницу №2. У женщины осколочные ранения нижних конечностей, состояние травматического шока – тяжелая, мужчина с ранениями брюшной клетки в состоянии средней степени тяжести», — уточнил губернатор.

«Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена», — отметил Гладков.

Украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа в понедельник, 22 мая. Для ее ликвидации задействованы подразделения Вооруженных сил, погранслужбы, спецназ ФСБ и Росгвардии.


Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?