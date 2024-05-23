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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первая партия осужденных пополнила Вооруженные силы Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украинский суд впервые в стране досрочно освободил двух осужденных для их дальнейшей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Хмельницкого городского районного суда.

«Добровольцы — мужчины молодого возраста, 2000 и 1981 годов рождения <.> Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал <...> безотлагательно <...> условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту», — сказано в сообщении.

По информации Хмельницкого городского районного суда, указанные лица были осуждены за кражу на срок четыре года девять месяцев и пять лет пять месяцев.

За ними будет установлен административный надзор сроком на один год. Также им воспрещается покидать расположение воинской части и выезжать по личным делам без распоряжения командира, говорится в сообщении.

Закон, который позволяет организовать мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 17 мая.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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