Первая партия осужденных пополнила Вооруженные силы Украины

Украинский суд впервые в стране досрочно освободил двух осужденных для их дальнейшей мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Хмельницкого городского районного суда.

«Добровольцы — мужчины молодого возраста, 2000 и 1981 годов рождения <.> Эти ходатайства суд удовлетворил и обязал <...> безотлагательно <...> условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту», — сказано в сообщении.

По информации Хмельницкого городского районного суда, указанные лица были осуждены за кражу на срок четыре года девять месяцев и пять лет пять месяцев.

За ними будет установлен административный надзор сроком на один год. Также им воспрещается покидать расположение воинской части и выезжать по личным делам без распоряжения командира, говорится в сообщении.

Закон, который позволяет организовать мобилизацию заключенных в ряды ВСУ, был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 17 мая.