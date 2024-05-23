Польша задумалась над уничтожением российских ракет над Украиной

Польские власти обсуждают возможность использовать свои ПВО, чтобы сбивать ракеты над приграничными районами Украины, заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вронский заявили МИД страны.

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точки зрения, но никаких решений по этому делу нет», — приводит РБК слова Вронского. Украинская сторона обратилась к польской стороне с такой инициативой, добавил он.

Вронский отметил, что оценить подобный шаг должны эксперты по международному праву и технические специалисты. Последние также должны согласовать условия, при которых польские ПВО могут сбивать ракеты над Украиной.

Представитель МИДа Польши подчеркнул, что речь не идет о передаче систем Украине: «Нет такой возможности, что польская система ПВО находится за пределами границ страны».

Президент Владимир Зеленский призвал страны Запада участвовать в защите Украины по примеру того, как США и Великобритания сбивали ракеты во время атаки Ирана на Израиль. Вашингтон ответил, что эти конфликты разные, поэтому Вашингтон не будет участвовать в конфликте на Украине «в боевой роли».