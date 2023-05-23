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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Режим КТО ввели в Белгородской области из‑за атаки диверсантов

Источник:
Sibnet.ru
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Власти Белгородской области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после нападения украинской диверсионно-разведывательная группу, заявил губернатор области Вячеслав Гладков

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Режим КТО предполагает проверку документов у людей, усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и пешеходов, отселение жителей из опасных районов, приостановку опасных производств и оказания услуг связи, особый режим оборота алкоголя.

Гладков ранее сообщил, что в понедельник, 22 мая на территорию Грайворонского городского округа через пограничный с боем зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Для ее ликвидации задействованы Вооруженные силы, погранслужба, спецназ ФСБ и Росгвардии.

По последним данным, была ранено восемь жителей области, Погибших нет. Большая часть населения приграничных сел, куда вошла диверсионно-разведывательная группа, эвакуирована.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

krasprol

Даёшь 25 часовой рабочий день и 8 дневную рабочую неделю!!

Times Square

Я бы этим "предпринимателям" устроил аудит, и что-бы все по "чесноку", а затем бы послушал как они запоют...

Antichrist1688

А эти предприниматели готовы оплачивать дополнительно 4 дня в месяц?? Большинство из них не оплачивают...

-Керя-

Гребет народ а не предприниматели на галерах. А жить когда людям?