Власти Белгородской области ввели в регионе режим контртеррористической операции (КТО) после нападения украинской диверсионно-разведывательная группу, заявил губернатор области Вячеслав Гладков

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Режим КТО предполагает проверку документов у людей, усиление охраны общественного порядка, ограничение движения транспорта и пешеходов, отселение жителей из опасных районов, приостановку опасных производств и оказания услуг связи, особый режим оборота алкоголя.

Гладков ранее сообщил, что в понедельник, 22 мая на территорию Грайворонского городского округа через пограничный с боем зашла украинская диверсионно-разведывательная группа.

Для ее ликвидации задействованы Вооруженные силы, погранслужба, спецназ ФСБ и Росгвардии.

По последним данным, была ранено восемь жителей области, Погибших нет. Большая часть населения приграничных сел, куда вошла диверсионно-разведывательная группа, эвакуирована.