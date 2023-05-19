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Россия потеряла 50 тысяч ученых за пять лет

Источник:
Sibnet.ru
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Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
Фото: © Sibnet.ru

Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников в течение последних пяти лет, сообщил председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на общем собрании отделения.

«В течение последних пяти лет только Россия — никакие иные страны не потеряли столько работающих в научной сфере, а Россия потеряла 50 тысяч человек. Сейчас, когда все говорят о том, что технологический суверенитет, будущее зависит от наукоемких технологий, вопрос заключается в том, что Россия как государство упустило тех, кто может это делать», — цитирует Пармона «Интерфакс».

По его словам, привлечь людей в науку можно увеличением уровня финансирования науки приблизительно в три раза, чтобы можно было дойти хотя бы до приблизительно среднего уровня технологически развитых государств.

На неделе сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН опубликовали открытое письмо, в котором выступают против того, чтобы ученых преследовали по статье «Госизмена» за выполнение работы. Они утверждали, что за преследования ученых за их обычную работу, молодежь перестанет идти в эту сферу.

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