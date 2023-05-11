Байден предрек проблемы всему миру в случае дефолта в США

Объявление дефолта в США создаст экономические проблемы во всех странах мира, заявил президент Джо Байден.

«Они (мировые лидеры) все смотрят на меня: "Ребята, вы серьезно?"». Потому что, если мы объявим дефолт по долгу, весь мир окажется в беде», — цитирует The Hill выступление Байдена в городе Валгалла.

Президент назвал риск дефолта «искусственным кризисом», но предупредил о таких последствиях, как более высокие процентные ставки по кредитным картам, автокредитам и ипотечным кредитам, задержка выплат по социальному обеспечению и ветеранам, а также потеря работы.

«Наша экономика погрузится в рецессию, и наша международная репутация будет сильно подорвана. Мы не должны даже… говорить об этой ситуации», — сказал президент.

Дефолт — это невыполнение условий договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга. Его может объявить целое государство. Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что в начале июня страна может столкнуться с дефолтом, если не будет принят законопроект о повышении потолка госдолга.

Госдолг США 19 января 2023 года превысил установленный законом потолок в 31,4 триллиона долларов. Администрация Байдена настаивает на повышении потолка госдолга, представители Республиканской партии вступают против без проведения бюджетных реформ.