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Сценарист фильма «Битва за Севастополь» погиб в Артемовске

Источник:
Sibnet.ru
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Сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин погиб в ходе штурмовых действий в Артемовске.

С января 2023 года Корин в составе ЧВК «Вагнер» в качестве добровольца служил помощником пулеметчика в разведывательном взводе. Выбив противника с позиций, группа попала под артиллерийский обстрел.

Корин получил множественные осколочные ранения, от которых погиб на месте, сообщил представитель силовых структур ДНР, его слова передает ТАСС.

Главные картины Корина — «Лед» и «Битва за Севастополь». За сценарий к картине «Миссия» (2006) он получил призы фестивалей «Начало» и «Сталкер». За фильм «Ландыш» (2006) — также приз «Сталкера».

В 2009 году за сценарий к фильму «Круиз» получил приз на международном кинофестивале «Новый горизонт». Был удостоен наград за сценарии к фильмам «Старшой» (2008), «Бытовка» (2008) и «Контрабас» (2009).

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Оборона #Армия #Кинематограф
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