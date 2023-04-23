Первые смартфоны на российской ОС создадут в 2023 году

Сборка смартфонов, планшетов и ноутбуков на отечественной операционной системе РОСА должна начаться в 2023 году. Этим займется производитель вычислительной техники «Рутек» на собственных мощностях в Зеленограде.

Речь идет о производстве устройств «с высоким уровнем кибербезопасности» на предприятиях структуры бывшего министра связи России Леонида Реймана, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой источники.

Планируется, что первыми покупателями электроники на российской операционной системе станут государственные и корпоративные клиенты. При этом не исключается, что спустя некоторое время такая техника будет доступна и в потребительском сегменте.

По данным источника издания, у операционной системы уже есть маркетплейс, в котором можно найти около десяти приложений.