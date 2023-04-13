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Установлены некоторые обстоятельства побега Усса

Источник:
Sibnet.ru
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Артем Усс
Фото: © Артем Усс

Итальянские следователи установили личности четырех или пяти человек, которые помогли сыну красноярского губернатора Артему Уссу бежать. Он мог уехать через Словению в Сербию, а затем в Россию.

Усс на нескольких машинах доехал из Милана до Триеста. Затем по поддельным документам мог пересечь границу со Словенией, затем отправиться в Сербию. Оттуда беглец вылетел в Россию, так как Белград не прекращал авиасообщение с Россией, пишет La Repubblica со ссылкой на данные следствия.

Уссу помогала сбежать группа численностью до 10 человек, личности четырех или пяти из них установлены. Газета пишет, что у расследования есть и «второй уровень» — выяснение причастности российских спецслужб к побегу. Следствие предполагает, что спецслужбы могли организовать и руководить всей операцией по доставке сына красноярского губернатора на родину.

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана 17 октября 2022 года по запросу США, где его и еще нескольких человек обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег. 21 марта суд вынес решение об его экстрадиции в США.

Российский суд также объявлял Усса в международный розыск и требовал его экстрадиции в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере.

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ЧП #Громкое дело #Красноярск
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