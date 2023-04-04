Путин наградил военкора Татарского орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества погибшего 2 апреля военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фoмина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Татарский погиб в результате взрыва в кафе, где была организована творческая встреча с ним. Предположительно, взрывное устройство находилось в статуэтке, которую подарила военкору девушка. Национальный антитеррористический комитет заявил, что за этим стоят спецслужбы Украины. Задержана 26-летняя Дарья Трепова.

Орденом Мужества награждаются граждане, проявившие мужество и отвагу, самоотверженность в борьбе с преступностью, при охране общественного порядка, при спасении людей в чрезвычайных ситуациях, а также за решительные и смелые и действия, совершенные при исполнении воинского, служебного или гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.