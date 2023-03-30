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Pepsi представила новый логотип

Источник:
Sibnet.ru
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Американская компания PepsiCo впервые за 15 лет представила новый логотип своего главного прохладительного напитка, сообщается на сайте корпорации.

На новом товарном знаке надпись Pepsi выполнена жирным шрифтом черного цвета и помещена в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. Компания отмечает, что новый логотип должен «придавать больше энергии, уверенности и смелости».

сравнение старого и нового логотипа Pepsi Фото: © pepsico.comсравнение старого и нового логотипа Pepsi 
Фото: © pepsico.com

Продажи напитка в упаковке с обновленным дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде. Мировая премьера намечена на 2025 год. При этом россиянам официально напиток будет недоступен — в 2022 году PepsiCo покинула Россию.

Компания начала разрабатывать обновленную торговую марку несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х годов, который до сих пор пользуется популярностью у потребителей. За 125 лет своего существования Pepsi уже несколько раз обновляла свой логотип.

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slavaynin

Вот так вот дружить с украиной

pepelmetal

Так это мирное ТЯО, чего вдруг забеспокоился то)?

ball-n-wall

Где-то это уже было - СОИ при Рейгане, не?..

mosquito__2010

Да враки это всё, США щас в космосе крейсера будут делать для борьбы с русскими и китайцами. Только кредит...