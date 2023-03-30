Pepsi представила новый логотип

Американская компания PepsiCo впервые за 15 лет представила новый логотип своего главного прохладительного напитка, сообщается на сайте корпорации.

На новом товарном знаке надпись Pepsi выполнена жирным шрифтом черного цвета и помещена в круг с красной, белой и синей волнообразными полосами и черным контуром. Компания отмечает, что новый логотип должен «придавать больше энергии, уверенности и смелости».

сравнение старого и нового логотипа Pepsi Фото : © pepsico.com

Продажи напитка в упаковке с обновленным дизайном начнутся осенью этого года в США и Канаде. Мировая премьера намечена на 2025 год. При этом россиянам официально напиток будет недоступен — в 2022 году PepsiCo покинула Россию.

Компания начала разрабатывать обновленную торговую марку несколько лет назад, опираясь на дизайн 70-80-х годов, который до сих пор пользуется популярностью у потребителей. За 125 лет своего существования Pepsi уже несколько раз обновляла свой логотип.