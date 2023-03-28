Иранская SAIPA объявила модели для России и цены на них

Иранский автопроизводитель SAIPA выведет на российский рынок три модели: седаны Saina и Shahin и хэтчбек Quick, они будут стоить от 1 до 1,7 миллиона рублей, сообщили представители компании «Бест-моторс», которая будет заниматься продажей машин.

«Shahin — автомобиль, созданный на базе Toyota Corolla. Saina — это, наверное, аналог нашей Lada Vesta. Quik — это маленький хетчбэк. Это три основные модели, которые производит компания SAIPA», — объявил директор по стратегическому развитию компании «Бест моторс» Евгений Чижов на пресс-конференции в ТАСС.

Цена автомобилей составит от 1 миллиона до 1,7 миллиона рублей, сообщил директор «Бест-моторс» Александр Степанова. Однако стоимость новинки еще не окончательная, так как компания отрабатывает схему логистики.

Продажу машин планируют начать с 1 июня. Это будет 1 тысяча машин. Первая партия поступит по параллельному импорту, так как пока не получено ОТТС (одобрение типа транспортного средства).

Контракт с SAIPA рассчитан на три года, за это время «Бест Моторс» рассчитывает реализовать 45 тысяч авто.