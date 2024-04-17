Компания Chery начнет продавать автомобили на Wildberries, китайский машины на площадке появятся с 18 апреля 2024 года, сообщает пресс-служба маркетплейса.

На онлайн-площадке будут доступны все официально представленные в России модели Chery. Покупка доступна только по предоплате с карты, привязанной к профилю пользователя Wildberries.

После оплаты менеджер официального дилера «Деливери кар» свяжется с покупателем для получения необходимой для заключения договора информации, договор купли-продажи будет подписан непосредственно перед выдачей автомобиля.

Покупатель сможет выбрать точку доставки машины, при этом сама процедура будет бесплатной для клиента. На старте продаж купить Chery через Wildberries смогут жители только 17 регионов России, в дальнейшем географию планируется расширить.

Пока в списке Москве и Казань, а также Московская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области.