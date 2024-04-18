Подсчитана стоимость владения народной Lada Granta

Стоимость владения российской Lada Granta, самым продаваемым автомобилем, составит 1,1 миллиона рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Lada Granta за один километр составляет 14,6 рубля, в месяц — около 18,3 тысячи рублей. За год набегает 219,6 тысячи рублей, за пять лет — 1,1 миллиона рублей, приводит Autonews расчеты НАПИ.

Для анализа был взят автомобиль, проезжающий в Москве 15 тысяч километров в год. В стоимость владения вошли расходы на страховку, покупка резины и ее замена, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание, текущий ремонт и транспортный налог.

Lada Granta — самый продаваемый автомобиль среди новых машин на российском рынке. За три месяца этого года было реализовано 40,4 тысячи штук — это 12% от общих продаж в стране. Granta — самый дешевый автомобиль в России, самая простая модель стоит 699,9 тысячи рублей.