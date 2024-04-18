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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Подсчитана стоимость владения народной Lada Granta

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость владения российской Lada Granta, самым продаваемым автомобилем, составит 1,1 миллиона рублей за пять лет, подсчитало маркетинговое агентство НАПИ.

Стоимость владения Lada Granta за один километр составляет 14,6 рубля, в месяц — около 18,3 тысячи рублей. За год набегает 219,6 тысячи рублей, за пять лет — 1,1 миллиона рублей, приводит Autonews расчеты НАПИ.

Для анализа был взят автомобиль, проезжающий в Москве 15 тысяч километров в год. В стоимость владения вошли расходы на страховку, покупка резины и ее замена, топливо при среднем расходе, заявленном производителем, техобслуживание, текущий ремонт и транспортный налог.

Lada Granta — самый продаваемый автомобиль среди новых машин на российском рынке. За три месяца этого года было реализовано 40,4 тысячи штук — это 12% от общих продаж в стране. Granta — самый дешевый автомобиль в России, самая простая модель стоит 699,9 тысячи рублей.

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GammiPluh

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mosquito__2010

Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.

corrector

Глупое выражение, "иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд в ДРУГОМ направлении"...

nicollaich

Америка вот точно и честно публикует списки своих жмуриков, воевавших по всему миру.Ды-а?