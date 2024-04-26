АвтоВАЗ оценил готовность Lada Iskra

Готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%, он создан «практически на новой платформе», сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса. <…> И, конечно, впечатляет, радует, что в столь короткие сроки нам удалось добиться суверенитета над этой новой глобальной платформой, включив ее в перечень базиса для развития продуктовой линейки нашего АвтоВАЗа», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа подтвердил, что производство новинки стартует в начале 2025 года, но до этого необходимо еще локализовать несколько десятков компонентов. Инвестиции в создание нового семейства Iskra оцениваются в 37 миллиардов рублей.

Что касается кроссовера на базе Vesta, то его дизайн «зафиксирован», «семимильными шагами» ведется работа по локализации компонентов для производства этой модели.

«Горизонт этой работы чуть длиннее, чем у Iskra, потому что этот автомобиль практически на новой платформе. Да, она формируется на базе платформы Vesta, но тем не менее. Но плюс заключается в том, что это полностью отечественная, автовазовская, родная наша платформа. И в этом плане нам работать, конечно, легче. Хотя, конечно, это будет абсолютно иной современный дизайн», — сказал Соколов.