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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ оценил готовность Lada Iskra

Источник:
Sibnet.ru
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Lada Iskra
Фото: © Роспатент

Готовность новой модели Lada Iskra оценивается в пределах 80%, он создан «практически на новой платформе», сообщил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Уровень готовности можно оценить в пределах 80%. То есть мы видим, что собираются и свариваются корпуса. <…> И, конечно, впечатляет, радует, что в столь короткие сроки нам удалось добиться суверенитета над этой новой глобальной платформой, включив ее в перечень базиса для развития продуктовой линейки нашего АвтоВАЗа», — цитирует ТАСС Соколова.

Глава АвтоВАЗа подтвердил, что производство новинки стартует в начале 2025 года, но до этого необходимо еще локализовать несколько десятков компонентов. Инвестиции в создание нового семейства Iskra оцениваются в 37 миллиардов рублей.

Что касается кроссовера на базе Vesta, то его дизайн «зафиксирован», «семимильными шагами» ведется работа по локализации компонентов для производства этой модели.

«Горизонт этой работы чуть длиннее, чем у Iskra, потому что этот автомобиль практически на новой платформе. Да, она формируется на базе платформы Vesta, но тем не менее. Но плюс заключается в том, что это полностью отечественная, автовазовская, родная наша платформа. И в этом плане нам работать, конечно, легче. Хотя, конечно, это будет абсолютно иной современный дизайн», — сказал Соколов.

Тема: Русские машины
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ld_andrey

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nicollaich

Да вы шо???У нас не делают гвозди и галоши.Микросхемы мы вытаскиваем из стиральных машин. Какой спутник-шмутник?

mosquito__2010

США с Британией ещё по инерции на вроде титаника весь мир за баранов держать пытаются.

ager

90-е годы демографическая яма была, как раз эти года сейчас в возрасте 30-35 лет, еще и война помогает