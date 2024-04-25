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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ разработает гибридную Lada

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ занимается разработкой гибридного полноприводного автомобиля, сообщил представитель завода Александр Виноградов.

Компания видит в гибридных технологиях большую перспективу, чем в чисто электрических. У разрабатываемого гибридомобиля передняя ось будет иметь привод от двигателя внутреннего сгорания, а задняя — от электродвигателя, приводит слова Виноградова с конференции «Автонет» телеграм-канал «Автопоток».

По данным источника на заводе, первый прототип уже построен и испытан, агрегатоносителем послужил внедорожник Lada Niva Travel.

АвтоВАЗ ранее не выпускал автомобилей с гибридной силовой установкой, но пробовал создавать электромобили. В 2011 году это была Lada Ellada, построенная на базе Kalina. За два года было собрано около 100 машин.

В 2016 году была штучная Lada Vesta с электромотором. В этом году завод запустит производство электрической версии Lada Largus.

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Авто #Автопром
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