Россия представила самый мощный в мире водородный автомобиль

Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт представил водородный автомобиль NAMI Hydrogen, построенный на базе Aurus.

Автомобиль является самым мощным в мире на водородном топливе. Обновленный NAMI Hydrogen также является первым в истории водородным автомобилем класса люкс, сообщается в телеграм-канале института.

NAMI Hydrogen создана на базе Aurus Senat. У нее сразу три электромотора: один на передней и два на задней оси. Помимо полного привода реализована возможность управления вектором тяги автомобиля.

Мощность каждого электромотора составляет 250 кВт, суммарная мощность NAMI Hydrogen — 750 кВт, что эквивалентно 1020 лошадиных сил. Машина способна разогнаться до 100 километров в час менее чем за четыре секунды.

Запас хода составляет 870 километров, топливный бак предусматривает хранение до 8 килограммов газа, сжатого до 700 атмосфер. Электроэнергия для батареи генерируется путем реакции кислорода и водорода.