Раскрыт дизайн крупного кроссовера «Москвич 8»

Завод «Москвич» впервые показал, как будет выглядеть новая модель «Москвич 8» — семейный семиместный кроссовер.

«Дизайн новой модели отличает массивная решётка радиатора, интегрированная со светодиодной передней оптикой, и характерная линия задней светодиодной оптики вдоль всего багажника», — говорится в сообщении «Москвича».

Габариты «Москвич 8» — 4825 x 1870 x 1758 миллиметров, колесная база — 2830 миллиметров. Автомобиль будет оснащаться бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В салоне у автомобиля будет цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора, а также возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Autо.

Производство и продажи «Москвича 8» стартуют в конце этого года.

«Москвич 8 — это JAC X8 Plus (он же Sehol X8 Plus) с другой эмблемой. Впервые эта машина появилась в Китае в 2020 году, но уже прошла несколько модернизаций.