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АвтоВАЗ перечислил конкурентов обновленной Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Прямыми конкурентами обновленной Lada Vesta на российском рынке станут две китайские модели сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

«Geely Emgrand IV поколения, который собирается на белорусском «Белджи», и Kaiyi E5, выпускаемый на калининградском «Автоторе». Это прямые конкуренты новой Vesta», — сказал Костромин в интервью изданию «Самарское обозрение».

Выпуск Lada Vesta NG начался 3 марта на заводе в Тольятти, куда производство этой модели перенесли из Ижевска. Авто штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS.

Китайский седан Kaiyi E5 стал выпускать калининградский завод «Автотор». Машину адаптировали под российские условия, усилив подвеску и антикоррозийную обработку. Geely Emgrand четвертого поколения будут выпускать в Белоруссии и поставлять в Россию.

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