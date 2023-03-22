АвтоВАЗ перечислил конкурентов обновленной Lada Vesta

Прямыми конкурентами обновленной Lada Vesta на российском рынке станут две китайские модели сообщил вице-президент по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин.

«Geely Emgrand IV поколения, который собирается на белорусском «Белджи», и Kaiyi E5, выпускаемый на калининградском «Автоторе». Это прямые конкуренты новой Vesta», — сказал Костромин в интервью изданию «Самарское обозрение».

Выпуск Lada Vesta NG начался 3 марта на заводе в Тольятти, куда производство этой модели перенесли из Ижевска. Авто штатно оснащается двумя фронтальными подушками безопасности и системой ABS.

Китайский седан Kaiyi E5 стал выпускать калининградский завод «Автотор». Машину адаптировали под российские условия, усилив подвеску и антикоррозийную обработку. Geely Emgrand четвертого поколения будут выпускать в Белоруссии и поставлять в Россию.