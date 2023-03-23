Китайцы научились целоваться на расстоянии

Китайский стартап Siweifushe выпустил устройство под названием MUA для поцелуев на расстоянии. Внешне гаджет представляет собой губы из силикона с электронной начинкой.

Создатель устройства рассказал журналистам, что идея необычного изобретения появилась у него во время карантина, когда он длительное время не мог встретиться со своей девушкой, передает агентство Reuters.

MUA собирает данные с помощью встроенных датчиков движения внутри резиновых губ. Затем они передаются на смартфон, обрабатываются приложением и отправляются другому контакту, который может их воспроизвести с помощью такого же устройства.

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Устройство записывает не только прикосновения и движения пользователя, но также воспроизводит звуки и даже нагревается для большей реалистичности. Стоимость MUA — порядка 3 тысяч рублей по текущему курсу.