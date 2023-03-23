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Китайцы научились целоваться на расстоянии

Источник:
Reuters
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Поцелуй
Поцелуй
Фото: © Sibnet.ru

Китайский стартап Siweifushe выпустил устройство под названием MUA для поцелуев на расстоянии. Внешне гаджет представляет собой губы из силикона с электронной начинкой.

Создатель устройства рассказал журналистам, что идея необычного изобретения появилась у него во время карантина, когда он длительное время не мог встретиться со своей девушкой, передает агентство Reuters.

MUA собирает данные с помощью встроенных датчиков движения внутри резиновых губ. Затем они передаются на смартфон, обрабатываются приложением и отправляются другому контакту, который может их воспроизвести с помощью такого же устройства.

Устройство записывает не только прикосновения и движения пользователя, но также воспроизводит звуки и даже нагревается для большей реалистичности. Стоимость MUA — порядка 3 тысяч рублей по текущему курсу.

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Tanatholog

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MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

pepelmetal

Заканчивай хахлавскую пургу нести