Вступили в силу новые справочники стоимости запчастей для ОСАГО

Новые справочники стоимости запчастей для ОСАГО вступили в силу, средняя стоимость деталей снизились на 6,4%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Предыдущий справочник действовал с 19 декабря.

При этом по сравнению с ценами за март прошлого года запчасти подорожали на 19,5%. Тренд на снижение цен указывает на появление новых каналов поставок, отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

Несмотря на общую тенденцию на снижение средней стоимости запчастей, по ряду популярных марок автомобилей отмечен рост. Так, например, запчасти для автомобилей ВАЗ и LADA выросли в цене в среднем на 3,9%.

Самый существенный рост за год отмечен по ряду запчастей на иномарки. Например, средняя стоимость двери багажника автомобиля Nissan выросла за 12 месяцев период на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi — на 67%, фара для Hyundai — на 47%.

Справочники используются страховщиками для денежных выплат по ОСАГО. Чем ниже стоимость детали в справочнике, тем меньшую выплату получит владелец попавшего в аварию автомобиля. При этом компания может не выплачивать ему деньги, а направить на ремонт.